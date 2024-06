En direct

19:06 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Laval pour ces élections européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était élevé à 9,55% à Laval, contre 27,18% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Laval, la Nupes avait en effet enregistré 48,39% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Un chiffre à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Laval lors des européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. On note que Laval fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 13,58% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 13,99% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les dernières tendances à Laval Avec 13,99%, c'est un résultat décevant qu'avait fait Marine Le Pen à Laval au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La candidate était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 35,77% et 23,03% des suffrages. Le second round la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron s'imposant avec 74,17% contre 25,83% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Laval, couverte par 2 circonscriptions, verra les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 48,39%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 8,72%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore des candidats LFI-PS-PC-EELV vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes à Laval Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. À Laval, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,18% des suffrages exprimés. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 16,41% et Jordan Bardella avec 13,58%.

11:45 - Laval : démographie, élections et stratégies politiques La structure démographique et socio-économique de Laval détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,87% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec 42,81% de population active et une densité de population de 1456 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un salaire moyen mensuel net de 2222,28 euros/mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 15 578 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,27% et d'une population immigrée de 9,28% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 7,46% à Laval, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Laval : quel était le niveau d'abstention aux précédentes européennes ? Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, 15 886 électeurs de Laval (Mayenne) s'étaient rendus aux urnes (soit 52,45%), à comparer avec une participation de 45,45% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Election à Laval : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Laval, la participation constituera sans aucun doute l'une des clés des européennes 2024. La flambée des prix qui pèse sur le budget des ménages, cumulée avec les craintes dues à la guerre en Ukraine, pourraient ramener les habitants de Laval (53000) dans les bureaux de vote. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 73,92% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient participé au vote, contre un taux de participation de 73,35% au deuxième tour, ce qui représentait 22 681 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.