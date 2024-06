Alors que les sondages annoncent 10 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Raphaël semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

11:45 - Saint-Raphaël : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Raphaël mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 13,85% et une densité de population de 393 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 611 euros par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 15 473 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,51%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,64%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 44,15%, comme à Saint-Raphaël, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.