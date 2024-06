En direct

19:17 - Quel score pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives à Frépillon, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,75% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 5,52% à Frépillon, contre 21,8% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 21,8% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,01% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,57% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Sur qui vont se diriger les supporters de droite à Frépillon ? À Frépillon, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23,04% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 23,7% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Frépillon lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,01%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,7%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,25% contre 57,75%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Frépillon quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 24,6% au premier tour, contre 26,75% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au deuxième tour, c'est encore un binôme LREM qui remportera le plus de suffrages, avec 55,17% sur la seule circonscription couvrant Frépillon.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Frépillon Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Frépillon, avec 23,04%, soit 259 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 21,8% et Yannick Jadot à 13,79%.

11:45 - Frépillon et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux La démographie et le profil socio-économique de Frépillon façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 22,68% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,74% de 75 ans et plus. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,7%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 140 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,75%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,42%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Frépillon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,27% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Frépillon Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle du pays tout entier, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Frépillon, 70,92% des électeurs avaient voté. Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Lors des européennes 2019, 1 159 personnes aptes à participer à une élection à Frépillon avaient pris part au scrutin (soit 53,63%), à comparer avec une participation de 47,52% il y a 10 ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Frépillon La participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Frépillon. Au second tour de la présidentielle, 75,68% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,28% au premier tour, soit 1 707 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?