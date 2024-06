En direct

19:11 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Bessancourt à la loupe à gauche Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait glané 5,87% à Bessancourt, contre 22,37% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent résultat lors des élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bessancourt, le binôme Nupes avait en effet glané 26,9% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,7% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,74% pour Yannick Jadot, 2,38% pour Fabien Roussel et 1,2% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Bessancourt, entre les 22,37% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,24% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,9% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Bessancourt ? On note que Bessancourt compte parmi les rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,33% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,58% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Bessancourt ? Les habitants de Bessancourt avaient voté pour Marine Le Pen à 22,58% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 26,24% et 24,7% des voix. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 39,56% contre 60,44%. Avec 19,8%, le RN sera devancé ensuite par les 26,90% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. La situation restera la même au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Bessancourt Regarder en arrière semble toujours pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Avec un score de 22,33%, Bardella avait été surpassé au cours des élections du Parlement européen à l'époque par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 22,37%.

11:45 - Élections à Bessancourt : l'impact des caractéristiques démographiques En pleine campagne électorale européenne, Bessancourt se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 8 172 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 500 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (19,19 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Bessancourt forme une communauté diversifiée, avec ses 662 résidents étrangers, soit 8,41% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,75%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2767,97 euros/mois. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Bessancourt contribue à édifier l'avenir de l'Europe.

10:30 - Bessancourt : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h. L'observation des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 52,38% des personnes en âge de participer à une élection à Bessancourt avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 59,15% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à Bessancourt : que retenir des précédentes élections ? À Bessancourt, l'une des clés de ces élections européennes sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,13% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 30,07% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?