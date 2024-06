En direct

19:07 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Taverny ? La gauche unie aux législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Taverny, le binôme Nupes avait en effet accumulé 32,17% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une percée à compléter avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 6,61% à Taverny, contre 22,28% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Taverny, un favori aux européennes ? Enseignement clé pour ce dimanche : Taverny fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,53% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 16,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Taverny ? Taverny avait voté pour Marine Le Pen à 16,96% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la cheffe de file du RN avec 29,51% et 27,11% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 33,73% contre 66,27%. Au premier tour des législatives, Taverny, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes l'emporter avec 32,17%, alors que le RN restera derrière à 14,13%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV finalement vainqueur localement.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes à Taverny Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Taverny lors des élections européennes précédentes, avec 22,28% des votes. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 18,53% dans la commune. Yannick Jadot finissait troisième, avec 15,46%.

11:45 - Taverny : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Taverny, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 10,93% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec 48,6% de population active et une densité de population de 2488 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 172 euros/an montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 8 365 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,65% et d'une population étrangère de 8,44% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Taverny mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,69% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Taverny ? L'étude des résultats des dernières consultations démocratiques permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. En 2019, lors des européennes, 52,1% des personnes en capacité de voter à Taverny avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 59,48% pour le scrutin européen de 2014. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Taverny, 41,91% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Abstention à Taverny : quelles perspectives pour les européennes ? À Taverny, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera sans nul doute le taux de participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,93% au premier tour et seulement 52,34% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,99% des votants de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 28,7% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.