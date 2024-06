En direct

19:10 - Les bulletins de la coalition de gauche scrutés Après le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 22,35% à Seysses, contre 7,13% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Seysses, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,62% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Seysses avant les européennes À Seysses, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,57% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 24,6% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les votants de Seysses penchaient pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,6% contre 26,03% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 45,25% contre 54,75%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 22,87% au premier tour, contre 29,90% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de votes, avec 52,55% sur l'unique circonscription recouvrant Seysses.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes à Seysses Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? 25,57% des suffrages étaient tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 22,35% et Yannick Jadot à 12,86%. Le mouvement d'extrême droite rassemblait ainsi 746 habitants de Seysses passés par les isoloirs.

11:45 - Le poids démographique et économique de Seysses aux européennes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Seysses est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 9 789 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 657 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 2 542 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,51 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 609 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 9,79%, Seysses se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,93%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 659 €/an. En conclusion, à Seysses, les enjeux locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Participation aux européennes à Seysses : facteurs et implications Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de l'abstention comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,37% ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. En 2019, au moment des européennes, sur les 3 028 inscrits sur les listes électorales à Seysses, 46,02% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 52,89% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Seysses sont lancées À Seysses, l'une des clés du scrutin européen sera immanquablement l'étendue de la participation. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 071 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 78,98% avaient pris part au vote. La participation était de 75,64% au deuxième tour, c'est-à-dire 4 592 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des Français combinée avec les incertitudes liées au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, sont de nature à ramener les habitants de Seysses dans les bureaux de vote.