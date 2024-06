En direct

19:15 - À Ghyvelde, que vont décider les électeurs de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 15,65% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 3,46% à Ghyvelde, contre 18,23% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du Parti communiste.

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Ghyvelde ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très commenté. Les sondages d'opinion prévoient un RN à 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des élections européennes 2019. Logiquement, cette tendance devrait le porter à 44% à Ghyvelde, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Avantage RN à Ghyvelde ? L'élection à la présidence de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à Ghyvelde. La numéro 1 du parti frontiste l'emportait avec 35,33% au 1er tour contre 24,75% pour Emmanuel Macron et 15,85% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au second tour, face à Macron, elle s'était aussi imposée avec 58,75% contre 41,25%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 26,69% des votes sur place, contre 38,72% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (53,85%).

12:45 - En 2019, une élection déjà tranchante Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? 34,76% des suffrages étaient tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 18,23% et Yannick Jadot à 9,44%. Le mouvement nationaliste s'était arrogé le scrutin avec pas moins de 593 électeurs de Ghyvelde.

11:45 - Élections européennes à Ghyvelde : un éclairage démographique Dans la commune de Ghyvelde, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Dans la commune, 18,85% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 24,15% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (24,48%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 560 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,75%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,56%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,15%, comme à Ghyvelde, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Ghyvelde L'étude des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des dernières élections européennes, 46,42% des électeurs de Ghyvelde (Nord) avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 57,74% pour le scrutin de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Ghyvelde, 66,32% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Les européennes commencent à Ghyvelde : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Ghyvelde ? Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 23,16% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,86% au second tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,38% au premier tour. Au deuxième tour, 55,81% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.