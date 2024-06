En direct

19:34 - À Zuydcoote, quel candidat vont retenir les supporters de la gauche ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Pour le premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 14,61% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 6,52% à Zuydcoote, contre 16,88% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont décider les votants de Zuydcoote ? Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Zuydcoote. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour anticiper près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Zuydcoote ? Zuydcoote avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27,08%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 29,69% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 47,28% contre 52,72%. Le RN ne convainquait pas plus à Zuydcoote quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,76% au premier tour, contre 56,47% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de voix, avec 71,88% sur l'unique circonscription recouvrant Zuydcoote.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Zuydcoote Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore une fois indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 187 votants de Zuydcoote avaient préféré l'extrême droite à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait enregistré ainsi 26,52% des voix contre Yannick Jadot à 17,16% et Nathalie Loiseau à 16,88%.

11:45 - Zuydcoote : européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Zuydcoote, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 729 logements pour 1 580 habitants, la densité de la commune est de 687 hab/km². L'existence de 46 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 28 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,06 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 40,73% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,34% des ménages sont des couples sans enfant. Zuydcoote incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Zuydcoote : étude du niveau de participation aux précédentes européennes L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Au niveau national, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Zuydcoote, 57,81% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette commune ? Au moment des dernières européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 36,43% dans la commune de Zuydcoote. Le taux d'abstention était de 46,32% pour les européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Zuydcoote Le niveau de participation sera indéniablement un facteur fort de ce scrutin européen à Zuydcoote. Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,89% des votants de la commune. L'abstention était de 19,31% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les populations des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?