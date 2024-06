Résultat des européennes à Gometz-le-Châtel : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les données démographiques de Gometz-le-Châtel révèlent les tendances électorales

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Gometz-le-Châtel montrent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des européennes. Avec une densité de population de 507 hab par km² et un taux de chômage de 6,25%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 32,09%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,17% et d'une population étrangère de 9,70% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,65% à Gometz-le-Châtel, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.