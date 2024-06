En direct

19:07 - Aux Ulis, que vont choisir les supporters de la gauche ? Une autre interrogation qui accompagne ces européennes est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nupes. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée aux Ulis, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 51,13% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 8,75% aux Ulis, contre 22,9% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (11,02% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (14,35% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,62% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national aux Ulis, un favori aux européennes ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera déterminant pour ces européennes, à l'échelle locale. Aux Ulis, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 14,15% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 11,71% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les habitants des Ulis penchaient pour Macron il y a deux ans Chez les électeurs des Ulis, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 11,71%, la présidente du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 46,16% et 22,81% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 72,91% contre 27,09% pour Le Pen au second tour dans la localité. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 11,41%, alors que les candidats Nupes cumuleront 51,13% des voix. Les Ulis se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 70,42%.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Aux Ulis, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,9% des votes. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 14,35% et Jordan Bardella avec 14,15%.

11:45 - Dynamique électorale aux Ulis : une analyse socio-démographique La composition démographique et le contexte socio-économique des Ulis façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,39% et une densité de population de 4780 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2256,5 euros/mois montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 5 338 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 26,41% et d'une population étrangère de 20,79% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,67% aux Ulis, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Les Ulis : la mobilisation des citoyens aux européennes Comment ont voté les habitants de cette commune lors des consultations politiques antérieures ? A l'occasion des européennes 2019, le pourcentage d'abstention s'élevait à 58,98% des électeurs des Ulis. Le taux d'abstention était de 65,63% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes aux Ulis sont lancées Le niveau d'abstention constituera sans nul doute l'un des facteurs essentiels de ces européennes aux Ulis. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 59,84% au premier tour. Au deuxième tour, 58,49% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 29,73% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 36,98% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.