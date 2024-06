En direct

19:10 - À Bures-sur-Yvette, que vont décider les électeurs de la gauche ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 9,44% à Bures-sur-Yvette, contre 32,44% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les études sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'il serait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bures-sur-Yvette, le binôme Nupes avait en effet cumulé 44,46% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Bures-sur-Yvette, un favori aux européennes ? On note que Bures-sur-Yvette fait partie des quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 6,5% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 6,79% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 avant le scrutin Avec 6,79%, c'est un trop faible score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Bures-sur-Yvette au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 36,83% et 24,62% des votes. Le second round restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron finissant à 82,58% contre 17,42% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 5,66%, alors que les candidats Nupes obtiendront 44,46% des voix. Bures-sur-Yvette se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, vainqueur localement avec 53,19%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? À Bures-sur-Yvette, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 32,44% des votes. La gagnante était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 21,04%. En troisième position se trouvait Raphaël Glucksmann avec 9,44%.

11:45 - Bures-sur-Yvette aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Bures-sur-Yvette peut-elle peser sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,41%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (70,69%) souligne l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage important de cadres, atteignant 52,47%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 13,08% et d'une population étrangère de 7,87% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 9,7% à Bures-sur-Yvette, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Bures-sur-Yvette Pour comprendre le vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des précédents scrutins européens. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 64,44% des inscrits sur les listes électorales de Bures-sur-Yvette s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 55,38% lors des européennes de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Bures-sur-Yvette, 55,13% des votants avaient voté.

09:30 - Les européennes démarrent à Bures-sur-Yvette : quel sera le taux d'abstention ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Bures-sur-Yvette ? Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 64,68% au premier tour. Au second tour, 64,16% des votants ont exercé leur droit de vote. Au deuxième tour de la présidentielle, 80,12% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 83,78% au premier tour, soit 5 768 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.