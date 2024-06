Résultat des européennes à Bonneuil-en-France : l'élection 2024 en direct

Bonneuil-en-France avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,79%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 41,67% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 45,86% contre 54,14%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Bonneuil-en-France quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 17,6% au premier tour, contre 27,47% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Bonneuil-en-France, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera désignée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? A l'époque, à Bonneuil-en-France, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, avec 26,92% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 20,88% et Manon Aubry à 8,24%. Si on entre dans le détail, 49 électeurs avaient alors été séduits par le RN dans la localité.

11:45 - Le poids démographique et économique de Bonneuil-en-France aux européennes

Comment la population de Bonneuil-en-France peut-elle affecter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 41% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 15,6%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (85,43%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 247 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 25,82% et d'une population étrangère de 18,65% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Bonneuil-en-France mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,61% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.