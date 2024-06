En direct

19:06 - À Garges-lès-Gonesse, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 6,06% à Garges-lès-Gonesse, contre 14,88% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte malgré sa performance lors des dernières élections législatives, en 2022. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Garges-lès-Gonesse, le binôme Nupes avait en effet glané 38,09% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 62% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Que vont trancher les habitants de Garges-lès-Gonesse ? Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Garges-lès-Gonesse semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les scores de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections européennes Les électeurs de Garges-lès-Gonesse avaient offert à Marine Le Pen 10,42% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé la patronne du Rassemblement national avec 62,06% et 16,77% des voix. Le second tour de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 74,08% contre 25,92% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,33%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 38,09% des voix. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - 18,09% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Garges-lès-Gonesse Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Garges-lès-Gonesse, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté, cumulant 18,09% des voix contre Nathalie Loiseau à 14,88% et Manon Aubry à 14,76%. Si on entre dans le détail, 886 habitants l'avaient choisie dans la localité.

11:45 - Démographie et politique à Garges-lès-Gonesse, un lien étroit La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Garges-lès-Gonesse contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,6% et une densité de population de 7769 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1858,23 euros par mois, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 29,16% et d'une population immigrée de 37,30% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,44% à Garges-lès-Gonesse, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Garges-lès-Gonesse ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 70,82% dans la commune de Garges-lès-Gonesse, contre une abstention de 78,96% lors du scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Garges-lès-Gonesse : quelles perspectives pour les européennes ? L'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation à Garges-lès-Gonesse. Les jeunes manifestent fréquemment une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 18 245 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 35,86% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 45,18% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 71,02% au premier tour et seulement 68,98% au second tour.