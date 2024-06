19:11 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Goyave convoité

La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des dernières législatives à Goyave. On trouvait un ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête au premier tour, avec 37,66% des votes. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Rassemblement National qui l'emportait.