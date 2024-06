En direct

19:07 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Petit-Bourg fait envie Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Mais Glucksmann avait obtenu 7,15% à Petit-Bourg, contre 21,91% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Petit-Bourg. C'est néanmoins un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui y prenait la tête au premier tour, avec 42,60% des voix dans la commune. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Petit-Bourg pour la liste RN ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera une des clés au niveau local pour ces européennes 2024. À Petit-Bourg, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 19,43% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 15,81% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prévoient les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Petit-Bourg ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Petit-Bourg lors du premier tour de la présidentielle, avec 53,13%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 15,81%. Mais elle parviendra à inverser la tendance au second avec 63,59% contre 36,41% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus à Petit-Bourg par la suite, lors des élections législatives, avec 19,92% au premier tour, contre 42,60% pour le binôme Divers gauche. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant également le binôme Divers gauche finir gagnant.

12:45 - Que retenir des européennes à Petit-Bourg en 2019 ? Se retourner sur le dernier test semble aussi évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Avec un résultat de 19,43%, Bardella avait été battu au moment du verdict des élections du Parlement européen à l'époque par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 21,91% des bulletins dans l'urne.

11:45 - Petit-Bourg : quand les données démographiques façonnent les urnes A la mi-journée des européennes, Petit-Bourg foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 24 272 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 3 126 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (29,41 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Petit-Bourg abrite une communauté diversifiée, avec ses 884 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2787,02 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,07%, révélant une situation économique en demi-teinte. Petit-Bourg manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Petit-Bourg : la mobilisation des habitants aux élections européennes Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Pendant les dernières élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 84,77% des inscrits sur les listes électorales de Petit-Bourg (Guadeloupe). L'abstention était de 90,75% il y a dix ans. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Sur tout le territoire français, le pic d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Petit-Bourg, 71,06% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Petit-Bourg : l'abstention en question L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera incontestablement la participation à Petit-Bourg. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 74,37% au premier tour. Au second tour, 70,28% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, sur les 17 858 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 48,58% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 49,36% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.