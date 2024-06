En direct

19:09 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Saint-Claude ? Une autre question de ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La Nupes était absente lors des dernières législatives à Saint-Claude. Mais c'est bien un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, qui l'emportait au premier tour, avec 75,25% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de droite à Saint-Claude ? Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Claude semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Les votants de Saint-Claude plutôt favorables à Macron à la présidentielle Dans les isoloirs de Saint-Claude, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un maigre 15,61%, la cheffe du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 50,06% et 16,61% des bulletins exprimés. En remontant à 59,3%, Marine Le Pen se hissait finalement en tête, devant le chef de l'Etat sortant à 40,7% au second tour. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Saint-Claude en revanche, où un binôme Divers gauche arrivait en tête au premier tour avec 75,25% sur la seule circonscription de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Lors des élections du Parlement européen à l'époque, la liste RN enregistrait 19,04% des suffrages. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 19,99%.

11:45 - Les données démographiques de Saint-Claude révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Saint-Claude fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 10 700 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 688 entreprises, Saint-Claude se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (65,08 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 388 personnes (3,69%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 172 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,55%, révélant une situation économique instable. En conclusion, à Saint-Claude, les spécificités locales se joignent aux défis européens.

10:30 - À Saint-Claude, quelle participation aux européennes ? L'observation des résultats des dernières consultations politiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 21,57% des votants de Saint-Claude (Guadeloupe), à comparer avec un taux de participation de 13,2% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2019, le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Saint-Claude L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'ampleur de l'abstention à Saint-Claude. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 48,1% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 47,91% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses conséquences en matière économique et énergétique sont par exemple capables d'impacter le pourcentage de participation à Saint-Claude.