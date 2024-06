En direct

19:11 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Vieux-Habitants fait envie à gauche La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives à Vieux-Habitants. Mais c'est bien un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui était en pôle position au premier tour, avec 68,37% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Vieux-Habitants avant les européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très observé au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. À Vieux-Habitants, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,87% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 18,54% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage RN à Vieux-Habitants ? Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 18,54% contre 56,09% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle retournera la tendance au second avec 70,12% contre 29,88% pour Macron. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Vieux-Habitants en revanche, où un binôme Divers gauche arrivait en tête au premier tour avec 68,37% sur la seule circonscription de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 20,87% des voix s'étaient portées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Raphaël Glucksmann à 20,46% et Manon Aubry à 14,91%. Le mouvement eurosceptique l'avait emporté avec pas moins de 154 habitants de Vieux-Habitants passés par les bureaux de vote.

11:45 - Les données démographiques de Vieux-Habitants révèlent les tendances électorales Quel impact auront les électeurs de Vieux-Habitants sur le résultat des élections européennes ? Avec 40,21% de population active et une densité de population de 124 habitants par km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 34,81% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 14 029 € par an peut être symptomatique d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (13,24%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (14,66%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Vieux-Habitants mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,96% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Vieux-Habitants : quel était le taux d'abstention aux européennes ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins européens passés. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 13,09% des inscrits sur les listes électorales de Vieux-Habitants (Guadeloupe). La participation était de 10,32% il y a 10 ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Vieux-Habitants Ce 9 juin, lors des élections européennes à Vieux-Habitants, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 77,67% au premier tour et seulement 79,93% au second tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 63,67% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 57,16% au second tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.