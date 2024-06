En direct

19:13 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était élevée à 13,74% à Baillif, contre 16,64% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La Nupes était absente aux législatives à Baillif. C'est pourtant un candidat de gauche, affilié Divers gauche, qui était en pôle position au premier tour, avec 66,90% des votes. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Baillif à l'issue des européennes ? A noter : Baillif fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,4% lors du vote européen et Marine Le Pen 18,41% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Baillif ? Baillif avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 18,41%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 53,34% des suffrages. Elle s'imposera finalement au second avec 72,39% contre 27,61% pour Macron. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Baillif en revanche, où un binôme Divers gauche arrivait en tête au premier tour avec 66,90% sur la seule circonscription de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - 26,4% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Baillif Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Baillif, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, s'était imposée, cumulant 26,4% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 16,64% et Nathalie Loiseau à 13,74%. Dans le détail, 146 votants avaient alors été séduits par le RN dans la ville.

11:45 - Baillif : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et la situation socio-économique de Baillif façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un taux de chômage de 32,28% et une densité de population de 236 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 15 179 € par an peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (9,87%) met en évidence des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (12,85%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Baillif mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,11% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Baillif : quel était le taux d'abstention aux élections européennes ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des élections précédentes ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, parmi les 668 personnes en âge de voter à Baillif, 14,44% avaient participé au vote, contre une participation de 9,25% pour le scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Baillif, 62,33% des habitants avaient participé.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Baillif La participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Baillif. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 48,57% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 42,21% au premier tour, soit 1 952 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 23,75% au premier tour et seulement 21,1% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Baillif cette année ? La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des Français, cumulée avec les craintes dues à la guerre en Ukraine, seraient notamment en mesure de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Baillif.