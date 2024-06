Résultat des européennes à Raon-aux-Bois : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Raon-aux-Bois ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Raon-aux-Bois semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Les habitants de Raon-aux-Bois plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 La présidentielle est probalement la référence pour jauger la tendance locale. Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Raon-aux-Bois au cours de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 30,38% des électeurs au 1er round. Au deuxième tour du scrutin, c'est également la numéro 1 du RN qui se plaçait en tête à Raon-aux-Bois avec 52,17%, devant Emmanuel Macron à 47,83%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 22,05% des suffrages sur place, contre 42,75% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 71,30%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. C'est la liste dirigée par Bardella qui avait remporté les élections européennes à l'époque à Raon-aux-Bois, avec 30,42% des bulletins dans l'urne (153 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 15,11% et Yannick Jadot avec 14,12%.

11:45 - Élections à Raon-aux-Bois : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Raon-aux-Bois comme partout ailleurs. Dotée de 577 logements pour 1 214 habitants, la densité de la ville est de 51 hab par km². Avec 69 entreprises, Raon-aux-Bois est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (85,1 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 36,2% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 40,83% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 259,11 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. En conclusion, Raon-aux-Bois incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Raon-aux-Bois, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, parmi les 543 personnes en âge de voter à Raon-aux-Bois, 55,24% avaient pris part au scrutin. La participation était de 49,51% pour les européennes de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Raon-aux-Bois ? La participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces européennes à Raon-aux-Bois. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 993 personnes en âge de voter dans la ville, 80,66% avaient participé au vote. La participation était de 82,85% au second tour, c'est-à-dire 821 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français pourrait potentiellement impacter le pourcentage de participation à Raon-aux-Bois.