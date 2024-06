Résultat des européennes à la Vaupalière : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel verdict pour la liste RN de Jordan Bardella à la Vaupalière ? La part des électeurs de Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour cette élection des députés européens 2024 au niveau local. Si dans l'Hexagone, les sondages calculent une progression moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella à 32% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a pour l'instant gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage Hayer à la Vaupalière ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Vaupalière lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,33%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 24,79%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,12% contre 60,88%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à la Vaupalière par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,06% au premier tour, contre 33,40% pour le binôme Ensemble !. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à la Vaupalière il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait aussi comme évident au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. 22% des votes s'étaient tournés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 19,45% et Yannick Jadot à 14,15%. Le mouvement d'extrême droite glanait ainsi pas moins de 112 votants de la Vaupalière.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à la Vaupalière Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à la Vaupalière comme partout ailleurs. Dotée de 482 logements pour 1 192 habitants, la densité de la commune est de 117 hab/km². Avec 67 entreprises, La Vaupalière est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (90,87 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,58% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,31% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 878,34 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour conclure, La Vaupalière incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à la Vaupalière L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des dernières consultations politiques ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 60,75% des personnes en capacité de participer à une élection à la Vaupalière s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 54,94% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à la Vaupalière : scrutin en cours La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces européennes à la Vaupalière. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 886 personnes en âge de voter dans la commune, 82,62% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 85,1% au deuxième tour, soit 754 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des Français pourrait en effet avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de la Vaupalière.