19:21 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Frelinghien ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 5,19% à Frelinghien, contre 25,77% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé malgré sa percée lors des dernières élections législatives. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Frelinghien, le binôme Nupes avait en effet glané 16% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,81% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,55% pour Yannick Jadot, 1,55% pour Fabien Roussel et 1,68% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Rassemblement national : quel score à Frelinghien à l'issue des européennes ? Si en France, les sondeurs dessinent une évolution du RN à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 34% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a pris que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les électeurs de Frelinghien penchaient pour Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Frelinghien lors du premier tour de la présidentielle, avec 36%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,39%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 38,75% contre 61,25%. Le RN ne convainquait pas plus à Frelinghien un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,26% au premier tour, contre 31,71% pour le binôme LREM. Au second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui remportera le plus de voix, avec 64,54% sur l'unique circonscription couvrant Frelinghien.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des européennes 2019 à Frelinghien Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Le RN n'avait pas séduit à l'époque, Bardella finissant deuxième à 24,27% aux élections européennes. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première position avec 25,77%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Frelinghien : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Frelinghien, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections européennes. Avec 47,56% de population active et une densité de population de 214 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 7,05% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (87,11%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 082 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,85%) révèle des besoins de soutien social, et le taux de salariés en CDD (7,79%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,15% à Frelinghien, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Frelinghien ? Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et seulement 43% à 17h. Au cours des dernières années, les 2 604 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des élections européennes de 2019, sur les 1 169 personnes en âge de voter à Frelinghien, 61,79% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 52,84% en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Frelinghien : scrutin en cours Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Frelinghien, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des Français sont notamment susceptibles d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Frelinghien. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 042 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,46% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 21,94% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,37% au premier tour et seulement 47,59% au deuxième tour.