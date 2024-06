Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives à Iracoubo. Le ticket Régionaliste s'illustrait au premier tour, avec 29,41% des bulletins. La gauche retournait la situation au second tour, avec un candidat Divers gauche victorieux.

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella regardés de près à Iracoubo

Indicateur clé pour ce dimanche : Iracoubo fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 43,2% lors du vote européen et Marine Le Pen 23,1% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?