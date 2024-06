Résultat des européennes à Sinnamary : l'élection 2024 en direct

En direct

15:31 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Sinnamary Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait dominé les européennes à l'époque. Le bulletin avait séduit 33,33% des voix, soit 79 voix dans la ville, face à Yannick Jadot à 18,14% et Manon Aubry à 12,66%.

11:45 - Sinnamary : démographie, élections et stratégies politiques À Sinnamary, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 32,1% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Avec 40,19% de population active et une densité de population de 2 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un salaire moyen mensuel net de 2361,98 €/mois peut être révélateur de disparités financières locales. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 26,27% et d'une population étrangère de 30,33% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 8,55% à Sinnamary, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Sinnamary ? Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Au cours des dernières années, les 2 876 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 85,68% des inscrits sur les listes électorales de Sinnamary (Guyane). Le taux d'abstention était de 89,78% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Sinnamary : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Sinnamary ? Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 77,75% au premier tour et seulement 64,06% au second tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 66,21% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 62,91% au deuxième tour. En comparaison, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.