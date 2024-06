En direct

19:06 - À Limoges, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Limoges, la Nupes avait en effet accumulé 36,03% des votes si on englobe les 3 circonscriptions de la ville. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 9,85% à Limoges, contre 22,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes à Limoges ? Le nombre de bulletins du RN sera un point d'observation clé au niveau local pour cette élection européenne 2024. À Limoges, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,53% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 17,2% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position il y a deux ans à Limoges Dans la commune de Limoges, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 17,2%, la cheffe du Rassemblement national était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,24% et 25,96% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,31% contre 67,69%. Au premier tour des élections législatives, Limoges, couverte par 3 circonscriptions, verra les candidats estampillé LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 36,03%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 14,99%. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Limoges en 2019 ? Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Le RN n'avait pas percé il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella attirant 17,53% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait fini en tête avec 22,75%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Limoges et leurs implications électorales Les données démographiques et socio-économiques de Limoges révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 1712 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,21%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (65,29%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 37 183 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,61% et d'une population étrangère de 11,04% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 10,95% à Limoges, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Limoges : retour sur l'abstention aux dernières européennes Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Limoges, 68,74% des habitants avaient voté. L'observation des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 52,36% des inscrits sur les listes électorales de Limoges, contre un taux de participation de 47,97% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Election à Limoges : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Limoges, le taux d'abstention constituera indéniablement un facteur essentiel des européennes. Les habitants des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 70,05% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux de participation de 74,7% au premier tour, ce qui représentait 56 165 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,26% au premier tour. Au second tour, 47,89% des votants ont exercé leur droit de vote.