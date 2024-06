En direct

19:12 - Sur qui vont se porter les orphelins de la Nupes à Jouars-Pontchartrain ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait atteint 5,1% à Jouars-Pontchartrain, contre 29,78% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. Lors du premier tour des élections des députés à Jouars-Pontchartrain, le binôme Nupes avait en effet glané 21,13% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (2,8% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (18,35% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,19% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Jouars-Pontchartrain, un favori aux européennes ? Le nombre de votes en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera une des clés pour ces européennes localement. Si en France, les instituts de sondage dessinent une progression moyenne du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 24% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les derniers chiffres à Jouars-Pontchartrain Dans la commune de Jouars-Pontchartrain, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec seulement 15,47%, la présidente du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 36,26% et 16,87% des votes. Le deuxième tour restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron finissant à 71,25% contre 28,75% pour Le Pen. Avec 11,13%, le RN sera devancé par la suite par les 40,76% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. La situation restera la même au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Jouars-Pontchartrain en 2019 ? Se retourner sur le dernier test semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Jouars-Pontchartrain, les dernières élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,78% des bulletins. Elle s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 18,35% et Jordan Bardella avec 14,06%.

11:45 - Analyse socio-économique de Jouars-Pontchartrain : perspectives électorales Dans la commune de Jouars-Pontchartrain, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 20,14% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 7,51% ont plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 35,52%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,82%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,71%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (47,76%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Jouars-Pontchartrain, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Jouars-Pontchartrain : facteurs et implications Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Au niveau national, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des consultations politiques antérieures ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 41,15% au sein de Jouars-Pontchartrain (Yvelines). L'abstention était de 50,56% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Jouars-Pontchartrain : les européennes débutent À Jouars-Pontchartrain, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement l'ampleur de la participation. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 55,27% au premier tour. Au deuxième tour, 52,99% des votants se sont déplacés. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 4 294 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 81,74% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 77,25% au deuxième tour, ce qui représentait 3 321 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.