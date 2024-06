En direct

19:07 - Sur qui vont converger les 30,22% de la Nupes à Plaisir ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 7,16% à Plaisir, contre 27,22% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les études sondagières. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Plaisir, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,22% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry (5,18% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (15,82% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,92% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Pour le RN, les sondages de Jordan Bardella donnent de l'espoir à Plaisir A l'échelle locale, le résultat du RN aux européennes 2024 sera très observé. Enseignement clé pour ce dimanche : Plaisir compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 14,09% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 13,83% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 30,92% et Jean-Luc Mélenchon avec 29,79% qui avaient fini en tête du premier tour de la présidentielle en 2022 à Plaisir. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 13,83%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 28,12% contre 71,88%. Avec 13,63%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 31,42% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Plaisir, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? À Plaisir, les dernières élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,22% des bulletins. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 15,82%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 14,09%.

11:45 - Élections à Plaisir : l'impact des caractéristiques démographiques A mi-chemin des européennes, Plaisir émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 24,31% de cadres supérieurs pour 31 375 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 2 133 entreprises attestent une économie florissante. Dans l'agglomération, 38 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 19,73 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Plaisir forme une communauté diversifiée, avec ses 3 399 résidents étrangers, soit 11,00% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 49,63% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2133,93 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Plaisir, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - À Plaisir, quelle participation aux élections européennes ? Au cours des dernières années, les 31 716 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 52,07% des personnes en capacité de participer à une élection à Plaisir avaient boudé les urnes. L'abstention était de 59,21% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : l'abstention aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - C'est le moment de voter à Plaisir pour les européennes À Plaisir, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera indiscutablement la participation. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait par exemple capable de ramener les citoyens de Plaisir dans les bureaux de vote. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 29,36% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 23,78% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,12% au premier tour. Au deuxième tour, 52,97% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Plaisir ?