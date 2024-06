Résultat des européennes à Villiers-Saint-Frédéric : l'élection 2024 en direct

En direct

17:03 - Avantage Hayer à Villiers-Saint-Frédéric ? Avec 13,8%, c'est un trop faible score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Villiers-Saint-Frédéric au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 37,42% et 17,7% des votes. C'est finalement son rival qui terminera gagnant à 72,84% contre 27,16% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,72%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 37,70% des voix. Villiers-Saint-Frédéric se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 62,65%.

12:45 - À Villiers-Saint-Frédéric, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas parmi les deux premiers aux élections européennes à Villiers-Saint-Frédéric. Le jeune loup terminait troisième, avec 12,2%, derrière Nathalie Loiseau avec 29,99% et Yannick Jadot avec 19,11%.

11:45 - Les données démographiques de Villiers-Saint-Frédéric révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Villiers-Saint-Frédéric, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 36,48% de cadres pour 3 068 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 247 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 692 foyers fiscaux. Dans la ville, 17,96 % des résidents sont des enfants, et 5,8 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 29,6% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 3557,8 € par mois, la ville vise plus de prospérité. En conclusion, à Villiers-Saint-Frédéric, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Villiers-Saint-Frédéric Au cours des dernières années, les 3 193 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 1 322 personnes habilitées à participer à une élection à Villiers-Saint-Frédéric s'étaient rendues aux urnes (soit 62,65%), contre une participation de 51,6% pour le scrutin européen de 2014. La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Villiers-Saint-Frédéric Le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères essentiels de ces européennes à Villiers-Saint-Frédéric. La flambée des prix qui pèse sur les finances des Français serait par exemple susceptible d'impacter les décisions que prendront les électeurs de Villiers-Saint-Frédéric (78640). Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 364 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 83,25% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 78,0% au second tour, c'est-à-dire 1 844 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 54,78% au premier tour et seulement 53,73% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Villiers-Saint-Frédéric ?