19:17 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Neauphle-le-Château pour ces européennes 2024 ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des européennes 2019, s'était élevée à 34,55% à Neauphle-le-Château, contre 4,99% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa percée lors des dernières élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Neauphle-le-Château, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,05% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,97% pour Yannick Jadot, 1,58% pour Fabien Roussel et 1,06% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Qui vont retenir les électeurs de la droite à Neauphle-le-Château ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera déterminant localement pour ces élections européennes 2024. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Neauphle-le-Château. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour s'attendre à 22% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Neauphle-le-Château penchaient pour Macron il y a deux ans Avec 14,32%, c'est un trop faible résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Neauphle-le-Château au premier tour de la présidentielle en 2022. La candidate était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 39,2% et 16,9% des voix. Le deuxième tour ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron finissant à 73,65% contre 26,35% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,78%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 41,77% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Neauphle-le-Château Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une évidence au moment du scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Neauphle-le-Château lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 34,55% des votes. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 16,8% dans la cité. Jordan Bardella échouait troisième, avec 12,92%.

11:45 - Démographie et politique à Neauphle-le-Château, un lien étroit Quel impact auront les habitants de Neauphle-le-Château sur les résultats des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 37% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,7%. Le taux important de cadres, représentant 32,46%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,96%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,25%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (52,18%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Neauphle-le-Château, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Elections européennes précédentes à Neauphle-le-Château : retour sur la participation électorale Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014. Au cours des dernières années, les 3 387 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 42,4% au sein de Neauphle-le-Château (Yvelines). Le taux d'abstention était de 53,77% pour les européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Neauphle-le-Château : que retenir des précédentes élections ? À Neauphle-le-Château, le niveau de participation sera incontestablement l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen 2024. L'inflation, cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit entre entre la Palestine et Israël sont de nature à ramener les habitants de Neauphle-le-Château dans les bureaux de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,13% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 19,9% au deuxième tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,31% au premier tour. Au second tour, 47,2% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.