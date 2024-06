En direct

19:08 - À Maurepas, qui va récupérer le vote Nupes ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, s'était arrogée 26,85% à Maurepas, contre 7,29% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Maurepas, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,5% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,74% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,42% pour Yannick Jadot, 2,32% pour Fabien Roussel et 1,57% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les voix de droite à Maurepas ? Les sondeurs prévoient un Jordan Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des précédentes élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le porter à 23% à Maurepas, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a en fait pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les habitants de Maurepas plutôt pour Macron il y a deux ans Avec 14,41%, c'est un trop petit score qu'avait fait Marine Le Pen à Maurepas au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La patronne du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 31,71% et 25,74% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 70,99% contre 29,01% pour Le Pen au deuxième round sur place. Avec 12,47%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 33,38% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.

12:45 - 26,85% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Maurepas Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était deux fois défait aux européennes de l'époque dans la commune. La tête de liste RN achevait la campagne troisième, avec 13,75%, contre Nathalie Loiseau avec 26,85% et Yannick Jadot avec 16,2%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Maurepas et leurs implications électorales En pleine campagne électorale européenne, Maurepas est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 24,83% de cadres supérieurs pour 18 611 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 234 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (79,95 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Maurepas forme une communauté diversifiée, avec ses 1 464 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 40,07% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 281,35 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, à Maurepas, les enjeux locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Maurepas ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 51,92% dans la commune de Maurepas. Le taux de participation était de 44,62% en 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Maurepas, 66,94% des votants avaient participé.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Maurepas À Maurepas, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 76,36% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 71,81% au deuxième tour, c'est-à-dire 9 703 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie et son impact sur les prix du quotidien seraient notamment capables de ramener les électeurs de Maurepas (78310) dans les isoloirs.