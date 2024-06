En direct

19:08 - À Jouy-le-Moutier, que vont choisir les électeurs de la gauche ? En plus du résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 21,4% à Jouy-le-Moutier, contre 7,93% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement à Jouy-le-Moutier, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 34,75% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 42% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (36,36% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,55% pour Yannick Jadot, 1,83% pour Fabien Roussel et 1,7% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel candidat vont élire les supporters de la droite à Jouy-le-Moutier ? Le résultat des européennes au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Jouy-le-Moutier semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les votants de Jouy-le-Moutier penchaient pour Macron à la présidentielle Dans les isoloirs de Jouy-le-Moutier, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un timide 16,75%, la cheffe du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 36,36% et 25,42% des voix. Le second round ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 67,33% contre 32,67% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 15,27%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 34,75% des voix. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Jouy-le-Moutier Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. À Jouy-le-Moutier, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 21,4% des suffrages exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 16,9%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 16,1%.

11:45 - Jouy-le-Moutier et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Jouy-le-Moutier se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 17 175 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 925 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 856 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,05 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 1 375 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2620,53 €/mois, la commune désire plus de prospérité. À Jouy-le-Moutier, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Jouy-le-Moutier Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, 47,63% des personnes habilitées à voter à Jouy-le-Moutier avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 38,45% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Jouy-le-Moutier ? À Jouy-le-Moutier, l'un des facteurs importants du scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation. La flambée des prix des matières premières qui alourdit les finances des Français, cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit militaire entre entre Israël et la Palestine seraient de nature à augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Jouy-le-Moutier. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 23,87% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 30,75% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.