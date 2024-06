17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Neuville-sur-Oise ?

La part des électeurs de la liste RN portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement à l'échelle locale pour cette élection 2024. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Neuville-sur-Oise. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi l'amener à près de 20% dans la ville cette fois ?