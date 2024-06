En direct

19:14 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Maurecourt convoité Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 25,65% des voix dans la commune. Une poussée à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 7% à Maurecourt, contre 26,08% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 26,08% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 34,1% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 32% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Qui vont choisir les supporters de la droite à Maurecourt ? Indicateur clé pour ce dimanche : Maurecourt fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,76% lors du vote européen et Marine Le Pen 16,75% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 pour les européennes Avec 16,75%, c'est un trop petit résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Maurecourt au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,1% et 20,73% des votes. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 70,37% contre 29,63% pour Le Pen au second tour sur place. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 14,98%, alors que les candidats La République en Marche réuniront 32,00% des voix. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 26,08% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Maurecourt Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Le RN n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, Jordan Bardella finissant à la deuxième place à 17,76% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 26,08%.

11:45 - Les enjeux locaux de Maurecourt : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Maurecourt comme partout ailleurs. Avec ses 26,51% de cadres pour 4 355 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 304 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 218 foyers fiscaux. Dans la ville, 36 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 21,19 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Maurecourt forme une communauté diversifiée, avec ses 258 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,63%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3270,97 euros/mois. En résumé, Maurecourt incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Elections européennes à Maurecourt : retour sur la participation électorale L'analyse des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 41,79% au sein de Maurecourt (Yvelines). L'abstention était de 50,48% pour les européennes de 2014. Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Maurecourt, 63,84% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Maurecourt pour les élections européennes Le niveau de participation constituera l'un des critères clés du scrutin européen à Maurecourt. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages pourrait inciter les électeurs de Maurecourt à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 81,41% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 78,0% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 290 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.