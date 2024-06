Résultat des européennes à l'Herbergement : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à l'Herbergement lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,98%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 20,57%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 32,07% contre 67,93%. Le RN n'a pas plus convaincu à l'Herbergement un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,12% au premier tour, contre 25,99% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de l'Herbergement, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse lors du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN.

11:45 - L'Herbergement aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La démographie et le contexte socio-économique de l'Herbergement déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 17,17% de plus de 60 ans. Le taux de familles détenant au moins une voiture (91,29%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 091 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (4,99%) et le nombre de résidences HLM (5,64% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à l'Herbergement mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 21,2% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.