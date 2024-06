En direct

19:07 - Qui va profiter du vote Nupes à Montaigu-Vendée ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait glané 31,97% à Montaigu-Vendée, contre 6,58% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Montaigu-Vendée, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,79% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Quel résultat à Montaigu-Vendée pour le Rassemblement national ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections européennes 2024. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Montaigu-Vendée. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour l'amener à 23% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à Montaigu-Vendée ? Ce sont Emmanuel Macron avec 41,42% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,52% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Montaigu-Vendée. Marine Le Pen n'affichait que 16,06%. Le second round restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 73,11% contre 26,89% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 9,22%, alors que les candidats Divers droite rassembleront 39,42% des voix. Montaigu-Vendée se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Divers droite au second tour, finalement vainqueur localement avec 61,51%.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des élections de 2019 à Montaigu-Vendée Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. À Montaigu-Vendée, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 31,97% des voix. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 16,68%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 13,69%.

11:45 - Montaigu-Vendée : élections européennes et dynamiques démographiques Quel impact auront les électeurs de Montaigu-Vendée sur le résultat des élections européennes ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 20,43% ont plus de 60 ans. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (88,05%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 7 995 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,43%) met en lumière des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,55%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Montaigu-Vendée mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,71% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Européennes à Montaigu-Vendée : retour sur la participation électorale Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h. L'étude des résultats des précédentes consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. En 2019, pendant les européennes, 53,21% des personnes habilitées à participer à une élection à Montaigu-Vendée s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 44,94% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Election à Montaigu-Vendée : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes La participation sera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections européennes 2024 à Montaigu-Vendée. Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,87% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 79,46% au second tour, ce qui représentait 12 591 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des familles, combinée avec les incertitudes dues à la guerre au Moyen-Orient pourraient entre autres modifier les choix que feront les électeurs de Montaigu-Vendée.