En direct

19:09 - À l'Isle-Adam, que vont décider les électeurs de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 4,81% à l'Isle-Adam, contre 28,5% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à l'Isle-Adam, le binôme Nupes avait en effet glané 16,45% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à l'Isle-Adam, entre les 28,5% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,09% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la droite à l'Isle-Adam ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera très commenté pour ces élections des députés européens 2024, localement. Si dans l'Hexagone, les instituts de sondage prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 27% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les votants de l'Isle-Adam penchaient pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à l'Isle-Adam lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,9%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 18,24%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 34,84% contre 65,16%. Le RN n'a pas plus convaincu à l'Isle-Adam quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 15,34% au premier tour, contre 34,09% pour le binôme La République en Marche. Le second tour restera sur cette partition, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes à l'Isle-Adam Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à l'Isle-Adam lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 28,5% des bulletins. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 17,79% dans la ville. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 13,92%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à l'Isle-Adam : ce qu'il faut savoir Dans le cadre de la campagne électorale européenne, L'Isle-Adam se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 26,13% de cadres supérieurs pour 11 846 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 1 403 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la ville, 15,82 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 28,95 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 689 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,29%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3374,2 euros/mois. En résumé, L'Isle-Adam incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à l'Isle-Adam Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À l'Isle-Adam, 63,25% des habitants avaient voté. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins européens passés. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 4 634 inscrits sur les listes électorales de l'Isle-Adam avaient pris part au scrutin (soit 57,87%), contre un taux de participation de 52,3% il y a dix ans.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur L'Isle-Adam La participation sera indéniablement l'une des clés du scrutin européen à l'Isle-Adam. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 8 752 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 23,5% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,09% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.