19:15 - Sur quel candidat vont converger les voix de la Nupes à la Bruffière ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait glané 4,95% à la Bruffière, contre 28,3% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa poussée lors des élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à la Bruffière, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,6% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Que vont décider les votants de la Bruffière ? Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à la Bruffière. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour s'attendre à 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à la Bruffière ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à la Bruffière lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,26%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 21,99%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 35,55% contre 64,45%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 15,63% au premier tour, contre 30,83% pour le binôme Divers droite. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Divers droite qui glanera le plus de suffrages, avec 62,96% sur l'unique circonscription recouvrant La Bruffière.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à la Bruffière il y a cinq ans ? Regarder en arrière semble aussi logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Lors des européennes à l'époque, la liste Bardella enregistrait 20,05% des voix et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 28,3%.

11:45 - La Bruffière : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers La Bruffière, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 728 logements pour 4 044 habitants, la densité de la ville est de 96 habitants par km². Ses 169 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 1 165 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (11,11 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 39,96% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 41,29% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 525,79 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À la Bruffière, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à la Bruffière ? L'analyse des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Durant les dernières élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 51,09% des inscrits sur les listes électorales de la Bruffière, à comparer avec un taux de participation de 40,48% pour le scrutin de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes à la Bruffière sont lancées À la Bruffière, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur déterminant du scrutin européen. La guerre aux portes de l'Europe est capable d'impacter la participation à la Bruffière. Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 18,79% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,11% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.