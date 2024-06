En direct

19:17 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Treize-Septiers ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 19,22% des voix dans la localité. Une somme à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 5,43% à Treize-Septiers, contre 26,7% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Treize-Septiers ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet pour ces élections, au niveau local, comme dans le reste du pays. Les sondages d'opinion annoncent un RN à environ 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des dernières élections européennes. Virtuellement, cette dynamique doit l'approcher de 28% à Treize-Septiers, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les habitants de Treize-Septiers plutôt favorables à Macron en 2022 Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Treize-Septiers avec 21,66% contre 40,34% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 33,93% contre 66,07%. Le RN ratait aussi la première marche à Treize-Septiers quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 12,99% au premier tour, contre 37,81% pour le binôme Divers droite. Sur la commune de Treize-Septiers, c'est finalement une majorité Divers droite qui sera victorieuse lors du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - 26,7% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Treize-Septiers Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble également logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. La liste Bardella ne finissait que deuxième lors des élections européennes à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau confisquant la première place avec 26,7%, contre 18,19% pour le RN.

11:45 - Treize-Septiers : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Treize-Septiers, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 1 356 logements pour 3 316 habitants, la densité de la commune est de 143 hab par km². L'existence de 147 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (92,11 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 42,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 48,07% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 801,55 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. En résumé, à Treize-Septiers, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Treize-Septiers, quelle participation aux européennes ? Au cours des scrutins européens antérieurs, les 3 397 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 52,09% des électeurs de Treize-Septiers, contre un taux de participation de 43,85% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Treize-Septiers, 67,59% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Treize-Septiers : la participation au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Treize-Septiers ? La guerre au Moyen-Orient ainsi que ses répercussions sur les prix des matières premières pourraient potentiellement ramener les citoyens de Treize-Septiers (85600) dans les bureaux de vote. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,55% dans la localité, contre un taux d'abstention de 17,86% au premier tour. En comparaison, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,47% au premier tour et seulement 60,28% au second tour.