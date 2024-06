En direct

19:21 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 aux Landes-Genusson scruté à gauche Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 3,96% aux Landes-Genusson, contre 30,21% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée aux Landes-Genusson, le binôme Nupes avait en effet obtenu 13,24% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Qui vont retenir les électeurs de la droite aux Landes-Genusson ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si en France, les instituts de sondage prédisent une progression du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 28% dans la commune), il faut noter pourtant que le mouvement n'a pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à retenir pour le scrutin de 2024 Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 aux Landes-Genusson avec 21,31% contre 42,55% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 31,28% contre 68,72%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis aux Landes-Genusson un mois plus tard, lors des législatives, avec 14,73% au premier tour, contre 46,04% pour le binôme Divers droite. Au second tour, c'est encore un binôme Divers droite qui va glaner le plus de suffrages, avec 65,08% sur la seule circonscription recouvrant Les Landes-Genusson.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes 2019 aux Landes-Genusson Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Aux Landes-Genusson, les dernières européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,21% des bulletins exprimés. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 18,87% et François-Xavier Bellamy avec 13,85%.

11:45 - Comment la composition démographique des Landes-Genusson façonne les résultats électoraux ? Dans la ville des Landes-Genusson, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des européennes. Avec une densité de population de 73 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,44%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 7,06%, montre le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,43%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,24%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction aux Landes-Genusson mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,24% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Analyse de l'abstention aux élections européennes aux Landes-Genusson Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 46,05% des électeurs des Landes-Genusson (Vendée), contre un taux de participation de 39,23% lors des élections européennes de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. Aux Landes-Genusson, 77,1% des votants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter aux Landes-Genusson : la participation au cœur des préoccupations Le taux de participation sera à n'en pas douter un facteur déterminant des européennes aux Landes-Genusson. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 43,12% au premier tour et seulement 35,09% au deuxième tour. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 80,14% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 80,24% au premier tour, soit 1 531 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.