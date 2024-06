Résultat des européennes à Tiffauges : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel score pour le Rassemblement national à Tiffauges lors des européennes ? Les sondages d'intentions de vote annoncent une liste Jordan Bardella à environ 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat de 2019. Logiquement, cette tendance doit le porter à 22% à Tiffauges, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les projections les plus risquées.

15:02 - Quelques résultats à prendre en compte Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 15,17% contre 38,72% pour Emmanuel Macron et 16,65% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 69,63% contre 30,37% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 7,01%, alors que les candidats Divers droite cumuleront 36,60% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Divers droite finalement vainqueur localement.

12:45 - En 2019, une expérience pleine d'enseignements Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Tiffauges lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 30,56% des bulletins. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 12,75% dans la ville. Jordan Bardella échouait troisième, avec 12,42%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Tiffauges Dans la commune de Tiffauges, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 161 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,49%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (84,06%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 654 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,82%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,45%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Tiffauges mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,58% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Perspectives de la participation lors des européennes à Tiffauges Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 46,1% des personnes aptes à voter à Tiffauges avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 55,03% lors des européennes de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Tiffauges À Tiffauges, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indiscutablement l'abstention. La perte de pouvoir d'achat pourrait entre autres ramener les électeurs de Tiffauges dans les bureaux de vote. A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 291 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,61% étaient allées voter. Le taux de participation était de 80,48% au premier tour, ce qui représentait 1 039 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,7% au premier tour. Au deuxième tour, 41,55% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Tiffauges pour les élections européennes ?