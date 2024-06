En direct

19:07 - Les électeurs de la coalition de gauche très suivis Une autre incertitude qui enveloppe ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 13,51% des voix dans la localité. Une poussée à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 4,08% à Saint-Laurent-du-Var, contre 18,68% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Saint-Laurent-du-Var : 18,68% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 23,21% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 22,28% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Laurent-du-Var, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. A noter : Saint-Laurent-du-Var fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34,8% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 33,55% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable au RN à Saint-Laurent-du-Var ? Revenir sur le plus récent verdict des urnes apparait comme une évidence au moment d'une autre élection. Même si ce passif ne peut prédire avec fiabilité le résultat…Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un bon résultat pour le Rassemblement national à Saint-Laurent-du-Var. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la cité avec 32,03% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 56,17% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,55% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,21% et Éric Zemmour troisième avec 14,19%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 57,24%, devant Emmanuel Macron à 42,76%.

12:45 - 34,8% pour Jordan Bardella en 2019 à Saint-Laurent-du-Var Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble également avisé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. C'est la liste de Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Saint-Laurent-du-Var, avec 34,8% des électeurs (3865 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 18,68% et la liste Yannick Jadot avec 10,1%.

11:45 - Élections à Saint-Laurent-du-Var : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Saint-Laurent-du-Var, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 2860 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,74%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2467,79 euros/mois souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 10 709 votants. Le nombre de familles monoparentales (19,41%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,44%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Laurent-du-Var mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,59% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Laurent-du-Var ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? En 2019, à l'occasion des élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 48,79% des votants de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), contre une abstention de 56,34% il y a dix ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Saint-Laurent-du-Var, 64,29% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Laurent-du-Var : les européennes débutent À Saint-Laurent-du-Var, l'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le taux d'abstention. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 22 606 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 24,04% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 23,45% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,16% au premier tour. Au deuxième tour, 54,74% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Saint-Laurent-du-Var ? La perte de pouvoir d'achat serait notamment capable de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Laurent-du-Var.