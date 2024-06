En direct

19:11 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Gleizé ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 5,79% à Gleizé, contre 23,79% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Gleizé, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,21% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Gleizé avant les européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le principal enseignement pour cette élection localement, comme au niveau national. Si dans tout le pays, les sondages chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella tout proche des 30% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a pour l'instant enregistré que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les inscrits de Gleizé plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Gleizé lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,66%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 21,57%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 40,13% contre 59,87%. Le RN ratait aussi la première marche à Gleizé par la suite, lors des élections législatives, avec 16,32% au premier tour, contre 28,37% pour le binôme Les Républicains. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant également le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Gleizé en 2019 ? Se retourner sur le dernier test semble de nouveau évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'emportait à Gleizé lors des élections européennes à l'époque, avec 23,79%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 20,57% des suffrages.

11:45 - Les défis socio-économiques de Gleizé et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Gleizé se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 7 614 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 669 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 2 159 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (80,64 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Gleizé forme une communauté diversifiée, avec ses 466 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, près de 43,21% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 571,45 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, à Gleizé, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Gleizé : la mobilisation des habitants aux élections européennes Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des précédentes élections ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 52,0% des personnes aptes à voter à Gleizé avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 60,4% il y a dix ans. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Gleizé À Gleizé, l'un des critères déterminants de ces européennes sera incontestablement le taux de participation. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 69,17% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 72,51% au premier tour, c'est-à-dire 4 150 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les jeunes montrent couramment une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?