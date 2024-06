Résultat des européennes à Lérouville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur qui vont converger les voix de la Nupes à Lérouville ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 24,59% des suffrages dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 5,21% à Lérouville, contre 15,43% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (6,21% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (8,62% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,01% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat aux européennes de Lérouville pour la liste RN ? À Lérouville, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 38,48% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 35,86% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent imaginer les sondages récents au niveau de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits de Lérouville penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle obtenait 35,86% au 1er tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,21% et 14,35% des voix. Au second tour, elle avait aussi battu Macron avec 60,12% contre 39,88%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 26,93% des voix sur place, contre 28,57% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 54,31%.

12:45 - À Lérouville, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut de nouveau sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, à Lérouville, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, glanant 38,48% des voix devant Nathalie Loiseau à 15,43% et Yannick Jadot à 8,62%. Ce qui correspond à 192 bulletins dans la cité.

11:45 - Lérouville : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Lérouville, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 403 habitants répartis dans 710 logements, ce village présente une densité de 101 habitants/km². Avec 59 entreprises, Lérouville permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (76,48 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 33,9% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 40,1% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 3,19 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Lérouville, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - À Lérouville, quelle participation aux élections européennes ? Au cours des dernières années, les 1 420 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, lors des européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 43,69% au sein de Lérouville. L'abstention était de 62,55% il y a dix ans. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Lérouville : scrutin en cours À Lérouville, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera l'étendue de la participation. Les populations des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 23,1% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,67% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.