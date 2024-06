En direct

19:06 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Pontault-Combault, le binôme Nupes avait en effet enregistré 33,05% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,67% à Pontault-Combault, contre 22,8% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Pontault-Combault À Pontault-Combault, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 19,53% au terme du vote européen et Marine Le Pen 19,51% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les habitants de Pontault-Combault plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Avec 19,51%, c'est un résultat décevant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Pontault-Combault au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 28,93% et 27,91% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 35,96% contre 64,04%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 19,36%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 33,05% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Pontault-Combault Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le podium des dernières européennes à Pontault-Combault était composé de la liste de Yannick Jadot avec 14,23% des votes, sur la troisièmemarche, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 19,53% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 22,8%, gagnante dans la localité.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pontault-Combault Dans la ville de Pontault-Combault, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Avec une densité de population de 2813 habitants/km² et 50,43% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,78% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2602,72 euros par mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 8 942 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 19,26% et d'une population étrangère de 14,66% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,15% à Pontault-Combault, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Pontault-Combault Au cours des scrutins européens précédents, les 38 470 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 58,11% dans la commune de Pontault-Combault, à comparer avec un taux d'abstention de 64,93% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Pontault-Combault, 78,16% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Pontault-Combault ? La participation sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 à Pontault-Combault. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,55% au premier tour. Au second tour, 59,61% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Pontault-Combault ? Au second tour de la dernière présidentielle, sur les 21 992 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 31,45% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 26,25% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.