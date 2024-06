En direct

19:09 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 4,22% à la Queue-en-Brie, contre 24,25% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés à la Queue-en-Brie, le binôme Nupes avait en effet glané 32,22% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (28% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,46% pour Yannick Jadot, 2,36% pour Fabien Roussel et 1,12% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Les performances du Rassemblement national à la Queue-en-Brie avant les européennes Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, La Queue-en-Brie semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Une exception à confirmer.

15:02 - Les votants de la Queue-en-Brie plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 28% et Emmanuel Macron avec 27,21% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à la Queue-en-Brie. Marine Le Pen ne récoltait que 19,85%. Le deuxième tour ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 61,91% contre 38,09% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 17,45%, alors que les candidats Nupes obtiendront 32,22% des voix. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête il y a cinq ans à la Queue-en-Brie Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Bardella ne finissait que deuxième lors des élections européennes à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau prenait la première place avec 24,25%, contre 19,96% pour le RN.

11:45 - La Queue-en-Brie : européennes et dynamiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la Queue-en-Brie montrent des tendances claires susceptibles d'affecter les résultats des européennes. Avec une densité de population de 1299 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 9,16%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (14,49%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 3 119 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 12,56% et d'une population immigrée de 16,62% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,76% à la Queue-en-Brie, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à la Queue-en-Brie : un regard approfondi L'étude des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 47,57% des inscrits sur les listes électorales de la Queue-en-Brie (Val-de-Marne), contre une participation de 39,64% lors des élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À la Queue-en-Brie, 74,07% des électeurs avaient participé.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à la Queue-en-Brie L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces européennes à la Queue-en-Brie. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,19% au premier tour et seulement 57,13% au second tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,91% au niveau de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 29,4% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.