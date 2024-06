En direct

19:14 - À Limas, quels sont les scénarios de reports du score Nupes ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait obtenu 4,72% à Limas, contre 24,64% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Limas, le binôme Nupes avait en effet enregistré 20,78% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (4,95% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (14,28% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,78% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat à Limas pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? À Limas, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 23,37% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 22,89% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Renaissance à Limas ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Limas lors du premier tour de la présidentielle, avec 31%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 22,89%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 38,77% contre 61,23%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 18,27% au premier tour, contre 26,15% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Limas, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - 24,64% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Limas Regarder en arrière apparait encore comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Limas était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 24,64% des bulletins exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 23,37% et Yannick Jadot avec 14,28%.

11:45 - Limas et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Limas, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 10,1% pourrait agir sur les attentes des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 852 hab/km² et 43,45% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de foyers détenant au moins une automobile (87,48%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 736 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,06% et d'une population étrangère de 7,00% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Limas mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,03% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Limas : analyse du taux de participation aux précédentes élections européennes Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? En 2019, au moment des européennes, 43,75% des personnes en capacité de voter à Limas avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 52,38% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Participation à Limas : les leçons des précédentes élections L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera incontestablement la participation à Limas. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,9% au premier tour et seulement 55,87% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,75% dans la commune. Le taux d'abstention était de 19,07% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.