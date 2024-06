En direct

19:11 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Une autre question qui entoure ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier tour des législatives, la candidature Nupes avait attiré 12,07% des bulletins dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 3,33% à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, contre 42,18% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 42,18% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 44,84% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 45,24% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Saint-Didier-au-Mont-d'Or Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des européennes sera très commenté. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour s'attendre à 19% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Saint-Didier-au-Mont-d'Or penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 10,32% contre 44,84% pour Emmanuel Macron et 9,21% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 22,5% contre 77,5%. Au premier tour des élections législatives, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LREM l'emporter avec 45,24%, alors que le RN restera derrière à 7,49%. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Saint-Didier-au-Mont-d'Or Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le podium des précédentes européennes à Saint-Didier-au-Mont-d'Or était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 42,18% des suffrages exprimés, s'imposant donc face à la liste de François-Xavier Bellamy avec 20,45% et Yannick Jadot avec 12,53%.

11:45 - Saint-Didier-au-Mont-d'Or aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Saint-Didier-au-Mont-d'Or se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 43,92% de cadres supérieurs pour 7 265 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 174 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 727 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (87,15 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La population étrangère de 247 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,83%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 95 810 euros/an. En résumé, Saint-Didier-au-Mont-d'Or incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Participation aux européennes à Saint-Didier-au-Mont-d'Or : un aperçu détaillé Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? En 2019, au moment des élections européennes, le taux de participation s'élevait à 58,46% au niveau de Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône), contre une participation de 54,21% pour le scrutin de 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Saint-Didier-au-Mont-d'Or Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Didier-au-Mont-d'Or ? La guerre aux portes de l'Europe est par exemple susceptible d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370). Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 83,49% dans l'agglomération. La participation était de 80,4% au deuxième tour, c'est-à-dire 4 745 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.