19:10 - Qui va bénéficier des voix de la Nupes à Lorgues ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Mais Le candidat de gauche s'était arrogé 5,06% à Lorgues, contre 22,42% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Lorgues, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,6% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,07% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,03% pour Yannick Jadot, 1,92% pour Fabien Roussel et 1,21% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Lorgues, entre les 22,42% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,35% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,33% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Lorgues Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. On note que Lorgues compte parmi les rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,83% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Lorgues ? L'élection à la présidence de la République avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen en 2022 à Lorgues. La cheffe de file de l'ancien Front national l'emportait avec 27,96% au premier tour contre 24,35% pour Emmanuel Macron et 16,07% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au second tour, face à Macron, elle l'avait aussi emporté avec 53,64% contre 46,36%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 24,23% des votes sur place, contre 27,33% pour le binôme La République en Marche. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 53,13%, contre 46,87% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle).

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Lorgues Regarder en arrière apparait encore comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite dirigée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections européennes à l'époque à Lorgues, avec 29,83% des bulletins valides, soit 1131 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 22,42% suivie par François-Xavier Bellamy avec 9,68%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lorgues En pleine campagne électorale européenne, Lorgues est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 9 542 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 1 094 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (63,54 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La population étrangère de 696 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Parmi cette diversité sociale, près de 52,85% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 226,55 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Lorgues, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Elections européennes passées à Lorgues : le niveau de participation Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%. L'observation des précédentes élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Durant les élections européennes 2019, 46,45% des personnes en capacité de participer à une élection à Lorgues avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 50,96% il y a dix ans.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Lorgues Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Lorgues ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,01% au premier tour. Au deuxième tour, 53,2% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Lorgues cette année ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 672 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 26,37% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 24,61% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.