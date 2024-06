L'union de gauche aux législatives ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections européennes ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Lormont, le binôme Nupes avait en effet glané 46,38% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 9,47% à Lormont, contre 17,26% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Lormont ?

Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très instructif. Indicateur clé pour ce dimanche : Lormont compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23,71% lors du vote européen et Marine Le Pen 19,85% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.