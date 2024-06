En direct

19:28 - À Théoule-sur-Mer, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? L'union de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 5,28% des bulletins dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 2,2% à Théoule-sur-Mer, contre 24,92% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Théoule-sur-Mer ? Le score obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera le principal enseignement à l'échelle locale pour cette élection européenne. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Théoule-sur-Mer. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour s'attendre à 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Théoule-sur-Mer ? La cité de Théoule-sur-Mer s'était clairement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle de 2022 puisque la cheffe de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 29,75% au premier tour. Rebelotte au second tour contre Macron avec 54,62%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 19,64% des votes sur place, contre 29,21% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 62,52%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble également une évidence au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 164 votants de Théoule-sur-Mer s'étaient tournés vers la liste Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait attiré 27,8% des votes contre Nathalie Loiseau à 24,92% et François-Xavier Bellamy à 20,17%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Théoule-sur-Mer aux européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Théoule-sur-Mer comme partout en France. Avec ses 1 362 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 321 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 24 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 11,32 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Théoule-sur-Mer incarne une communauté diversifiée, avec ses 123 résidents étrangers, soit 9,04% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 48,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1775,08 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Théoule-sur-Mer, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Théoule-sur-Mer Au fil des consultations démocratiques passées, les 1 378 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 46,55% dans la commune de Théoule-sur-Mer. Le taux de participation était de 43,69% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle nationale, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Théoule-sur-Mer, 58,02% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Théoule-sur-Mer : les européennes débutent Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Théoule-sur-Mer, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,43% au premier tour et seulement 44,6% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Théoule-sur-Mer ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,07% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 78,39% au second tour, ce qui représentait 1 001 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.