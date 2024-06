En direct

19:14 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Mandres-les-Roses ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, s'était élevée à 22,03% à Mandres-les-Roses, contre 5,76% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Mandres-les-Roses, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,98% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Mandres-les-Roses pour les candidats de Bardella ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. On remarque que Mandres-les-Roses compte parmi les rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 20,15% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,5% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position en 2022 à Mandres-les-Roses Avec 20,5%, c'est un résultat décevant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Mandres-les-Roses au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 27,49% et 21% des voix. Le second round de scrutin ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron s'imposant avec 60,26% contre 39,74% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 19,19%, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 29,60% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Mandres-les-Roses il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test semble encore une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Mandres-les-Roses était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 14,14% des suffrages, troisième, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 20,15% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 22,03%, en tête ici même.

11:45 - Mandres-les-Roses et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Mandres-les-Roses est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 4 825 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 413 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,59 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 384 résidents étrangers, représentant 8,02% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,29%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 223 euros/an. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Mandres-les-Roses s'inscrit dans l'histoire de l'Europe.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Mandres-les-Roses : quels enseignements ? Au cours des consultations politiques passées, les 4 874 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières élections européennes, 44,59% des inscrits sur les listes électorales de Mandres-les-Roses avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 54,98% il y a 10 ans. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Mandres-les-Roses, 68,76% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - La participation aux européennes à Mandres-les-Roses Le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des critères essentiels de ce scrutin européen à Mandres-les-Roses. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions en matière énergétique et économique seraient notamment susceptibles de faire augmenter la participation à Mandres-les-Roses. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 167 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 21,28% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 24,81% au deuxième tour. En proportion, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,47% au premier tour. Au second tour, 51,79% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.